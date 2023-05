La valeur des exportations de la confection textile artisanale du gouvernorat de Monastir, en particulier “el Fouta”, devraient atteindre à la fin 2023 plus de 12 ou 13 MD, contre 9 MD en 2022, selon les prévisions du Commissaire régional de l’artisanat, Kadhem Masmoudi.

En outre, la valeur des exportations nationales de textile atteindrait au cours de l’année actuelle plus de 50 MD, après avoir été aux alentours de 42 MD en 2022, a ajouté le responsable régional dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une manifestation organisée dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine.

Il a, par ailleurs, indiqué que plusieurs entreprises de textile, installées dans la région de Monastir, sont attendues dans le salon du Décor de l’Artisanat qui se tiendra à Tokyo (Japon), en juillet prochain. Le marché japonais, parfois difficile d’accès, représente toutefois un marché prometteur pour les produits tunisiens, a-t-il ajouté.

Selon le Commissaire régional de l’artisanat à Monastir, les articles de textile et de l’artisanat tunisiens sont exportés vers des marchés lointains, tels la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon outre les marchés de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Le gouvernorat de Monastir compte plus 4 mille artisans dans la confection textile artisanale, selon Masmoudi.