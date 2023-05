Le mois de mars de cette année a été marqué par un déficit pluviométrique dépassant les 80% dans la plupart des régions par rapport au niveau mensuel de référence, aggravant la situation hydrique dans le pays, selon le Bulletin climatologique mensuel de mars 2023, publié par l’INM.

Il se place ainsi comme étant le deuxième mois de mars le plus sec depuis 1970 après mars 2000 qui avait connu un cumul mensuel de 173,5 mm. Le bilan total du mois a été de 184,5 mm, alors que le cumul des normales saisonnières des 27 stations principales est de 935,4 mm, ce qui représente un déficit de 80%, aggravant la vague de sécheresse que connait le pays depuis des années et impactant le niveau des ressources des barrages ayant atteint une baisse sans précédent.

Les pluies ont été rares dans la plupart des régions à l’exception de Bizerte où le cumul mensuel a atteint 59,2 mm (contre une moyenne de référence de 58,8 mm) et Tabarka (80 mm), contre une moyenne de référence de 97,3 mm.

Rappelons que pour l’hiver 2022-2023 (décembre- janvier- février), le cumul saisonnier des stations principales, a atteint 1553 mm, soit 50% du cumul saisonnier (3109 mm), ce déficit a affecté la quasi-totalité des régions et il a été plus marqué dans les régions du centre et l’ouest du pays.

Le 2e mois le plus chaud depuis 1950

Mars 2023 a été classé deuxième mois de mars le plus chaud observé en Tunisie depuis 1950 (après mars 2001), il a été caractérisé par une stabilité des indicateurs météorologiques.

La température moyenne générale a atteint 16,3°C et a été supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations (1991-2020), avec un écart de (+1,7°C).

Les moyennes mensuelles de la température ont varié entre 12,3°C à Thala et 19,8°C à Medenine.

Elles étaient supérieures aux taux de référence (1991-2020) dans la plupart des régions et les écarts variaient entre +0,1 °C à Tabarka et +2,9 °C à Medenine. Quant à la température moyenne nationale, elle a atteint 16,3 °C, dépassant la moyenne de référence (14,6°C) avec un écart de + 1,7 °C.

Vents généralement faibles à modérés

Quant aux vents, ils ont été généralement faibles à modérés, et leur vitesse a augmenté les 1, 4 et 6 mars 2023 sur la plupart des régions. La vitesse maximale a varié de 58 km/h à Médenine, à 94 km/h à Thala.

Les vents étaient également forts les 11 et 12 mars 2023 sur les régions du nord et du centre et leur vitesse maximale a varié entre 68 km/h à Mahdia et 86 km/h à Nabeul et Zaghouan, avec une pointe à Kasserine (122 km/h).

Le 15 mars 2023, des vents forts ont soufflé sur les régions du nord. Sa vitesse maximale a varié de 60 km/h à Béja à 86 km/h à Bizerte et Zaghouan et a atteint 90 km/h à Tunis Carthage.

Durant la période du 19 au 21 mars 2023, les vents ont été également forts sur les régions du sud avec une vitesse maximale variant de 58 km/h à Remada à 86 km/h à El Borma et atteignant 104 km/h à Kebili avec des tourbillons de sable.