Un nouveau mécanisme de soutien spécifique au secteur agricole en Tunisie a été mis en place par l’Union européenne (UE) et l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICD), selon un communiqué publié vendredi 12 mai 2023 à Tunis.

Lancé dans le cadre du programme ” Appui au développement durable dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie ” (ADAPT), ce mécanisme de soutien consiste en un fonds d’appui – composante céréales de 18 M d’euros, destiné à aider les petits producteurs pour surmonter l’augmentation des coûts de production et à adapter leurs techniques de culture au changement climatique.

Le programme ADAPT est financé par l’UE à hauteur de 44,4 millions d’euros -et mis en œuvre par l’Agence italienne de coopération au développement en partenariat avec le Programme alimentaire mondial.

Le mécanisme concerne dans un premier temps trois collecteurs mandatés par l’Office des Céréales dont deux collecteurs de semences (semenciers).

Il s’agit de la société privée ” Comptoir Multiservices Agricoles -CMA “, leader de la collecte de céréales de consommation en Tunisie avec une moyenne de 30 % de la collecte nationale de céréales (taux de collecte pour la campagne 2021-2022), de la ” société mutuelle centrale de semences – COSEM ” et de la ” société de semences sélectionnées – SOSEM “, leaders nationaux de la multiplication et la commercialisation des semences sélectionnées, qui contribuent respectivement avec 47% et 28% des superficies destinées à la production des semences en Tunisie (pour la campagne 2022 – 2023).

Lesdits collecteurs recevront une contribution financière d’un montant total d’environ 800 000 euros.

Des conventions ont été signées le 12 mai 2023 avec l’Agence italienne de coopération au Développement (AICS), lesquelles prévoient que cette contribution participe notamment à réduire le montant des remboursements des crédits octroyés à environ un millier d’agriculteurs et d’agricultrices pendant la campagne 2022-2023.

La réduction est de 28 % sur leurs factures pour les dépenses éligibles à ce financement, c’est-à-dire tous les intrants agricoles nécessaires à la céréaliculture, achetés à crédit auprès des collecteurs mandatés, excepté les dépenses pour l’achat de pesticides non biologiques.

Les agriculteurs et les agricultrices bénéficiaires du programme recevront aussi l’appui de l’Institut National des Grandes Cultures (INGC), qui en assurera l’accompagnement et le suivi techniques en contribuant ainsi à la sécurité et à la souveraineté alimentaires de la Tunisie.

Ce programme qui vient d’entrer en opération mobilise aussi la Facilité européenne régionale pour la résilience des systèmes alimentaires d’un montant de 20 millions d’euros alloué à la Tunisie, auquel se sont ajoutés 5 millions d’euros de la coopération bilatérale entre l’UE et la Tunisie, précise la même source.

Le programme ADAPT et sa composante céréales est aussi complémentaire au Programme PRASOC financé par l’Italie à hauteur de 57 millions d’euros. L’AICS et l’UE entendent ainsi apporter des solutions concrètes aux agriculteurs(trices) pour leur faciliter l’accès aux financements nécessaires à leurs investissements pour leur adaptation aux changements climatiques.

En tant que partenaires exécutifs du programme, l’INGC et l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) accompagnent les producteurs et les productrices bénéficiaires pour conserver et valoriser le potentiel de production durable des systèmes céréaliers tunisiens, et ce en collaborant avec d’autres institutions de recherche

internationales.

L

e Programme alimentaire mondial sensibilise par ailleurs les consommateurs et consommatrices pour réduire le gaspillage des produits céréaliers. Il participe aussi significativement à l’objectif d’améliorer la sécurité et souveraineté alimentaire de la Tunisie