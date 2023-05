La Fédération tunisienne de karaté (FTK) a annoncé, vendredi 12 mai 2023, que 447 karatékas de 19 pays prendront part au 29e championnat méditerranéen de la discipline, prévu du 19 au 21 courant à la salle omnisports de Radès.

Le président de la FTK, Hassan Korbi, a précisé lors d’une conférence de presse, tenue vendredi à la maison des fédérations, que ce championnat qui est inscrit dans le calendrier de la fédération internationale de la discipline, enregistrera la participation de plusieurs champions mondiaux et olympiques.

Les organisateurs ont souligné que les combats seront retransmis en live streaming sur la page officielle de la fédération, précisant que ce championnat constituera pour les sportifs tunisiens une bonne occasion de se mesurer aux athlètes de haut niveau et d’acquérir plus d’expérience.

Ils ont ajouté que le comité d’organisation de la 29e édition a entamé la préparation de ce tournoi depuis six mois prévoyant un grand succès de cette manifestation qui réunira des karatékas de 19 pays ayant confirmé leur participation. Il s’agit, outre la Tunisie, de l’Albanie, de l’Algérie, de la Croatie, de Chypre, de l’Egypte, de la France, de la Grèce, de l’Italie, du Kosovo, de la Libye, du Monténégro, du Maroc, de la Macédoine du Nord, du Portugal, de la Serbie, de l’Espagne, de la Syrie et de la Turquie.

De son côté, le directeur technique national de la FTK, Said Ben Hassan, a indiqué que la Tunisie sera représentée par 142 karatékas dans les différentes catégorie, ajoutant que les représentants tunisiens partent avec des chances réelles pour monter sur podium, en présence notamment de Thameur Slimani, Ramez Bouallègue, Chahinèz Jami, Chirine Zarati et Islem Ben Hassan chez les seniors, Mariem Ben Taleb, Ranim Ben Hassan et Iheb Ferchichi, chez les juniors, outre Mayssa Ksontini, Yasmine Balaazi et Rayane Ghazouani, chez les cadets.