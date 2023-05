L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat a condamné, mercredi, avec “fermeté “, l’attentat ” criminel ” et ” lâche ” survenu mardi soir aux abords de la synagogue de la Grhiba, à l’île de Djerba.

Dans un communiqué, l’organisation patronale a salué la ” réactivité ” et ” l’efficacité ” de l’intervention des forces de l’ordre.

” Malgré ces attaques criminelles et viles, les Tunisiens resteront toujours attachés aux valeurs de tolérance et de fraternité, rejetant toutes formes d’extrémisme “.

Deux pèlerins de nationalité tunisienne et française et trois agents de la garde nationale ont été tués lors d’un attentat terroriste survenu mardi soir, aux abords de la synagogue de la Ghriba, à Djerba, selon le ministère de l’Intérieur.

“L’assaillant est un agent de la garde nationale maritime de Aghir Djerba qui a tué son collège avec son arme personnelle, avant de s’emparer de l’arme de la victime et de ses munitions “.

L’agent a tenté ensuite, d’accéder aux abords de la synagogue de La Ghriba et a délibérément ouvert le feu et tiré à l’aveugle sur les unités sécuritaires déployées sur les lieux qui ont riposté et l’ont empêché de parvenir à la synagogue avant de l’abattre.

Selon le ministère de l’Intérieur, quatre sécuritaires et quatres civiles ont été également, blessés à des degrés divers, suite à cette opération. Ils on été transportés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

La synagogue ainsi que ses environs ont été bouclés. Les visiteurs qui se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur ont été sécurisés. L’enquête est en cours pour démasquer le mobile de cet attentat.