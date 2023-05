Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu, ce mardi, au siège de son département, M. PARK Heong Joon, le maire de la ville de Busan et Envoyé Spécial du président de la République de Corée, qui lui a remis une lettre personnelle adressée au président de la République, par son homologue coréen.

A cette occasion, le ministre a mis en exergue l’excellence des relations bilatérales entre la Tunisie et la République de Corée, soulignant la volonté de la Tunisie de consolider davantage les domaines de la coopération bilatérale.

Il s’est, par ailleurs, félicité du succès de la deuxième Session du Forum d’Affaires Tuniso-Coréen-Africain, que notre pays abrite les 8 et 9 mai courant, en appelant à maintenir sa régularité. Il a également salué l’appui efficace apporté par la République de Corée à l’œuvre de développement en Tunisie.

De son côté, M. Park Heong Joon a salué la solidité des relations historiques entre la République de Corée et la Tunisie, exprimant sa satisfaction quant au niveau d’amitié et à la qualité de la coopération entre les deux pays et ses perspectives prometteuses, aussi bien sur le plan bilatéral que triangulaire (Tunisie-Corée-Afrique).

Il a, également, souligné la nécessité de multiplier l’organisation d’événements économiques conjoints, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

L’Envoyé spécial a, de même, souligné que le continent africain et la coopération tripartite entre la Tunisie, la Corée et l’Afrique figurent parmi les priorités du programme du gouvernement coréen pour la période à venir, et ce en perspective des préparatifs du Sommet Corée-Afrique qui aura lieu en 2024.

Il est à souligner que M. PARK Heong Joon effectue une visite en Tunisie pour présider une importante délégation d’Officiels et d’hommes d’Affaires coréens participant à la deuxième Session du Forum Economique Tunisie-Corée-Afrique.