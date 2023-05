Plus de 390 lutteurs de 20 pays prendront part à la 38e édition des championnats d’Afrique de lutte (lutte libre, gréco-romaine et féminine), prévus du 15 au 21 mai à Hammamet, annonce la fédération tunisienne de la discipline (FTL), lors d’un conférence de presse, tenue mardi à la maison des fédérations.

Le vice-président de la FTL, Tarek Rebai, a précisé que le coût de l’organisation a dépassé les 300 mille dinars saluant le soutien du ministère de la jeunesse et des sports à la fédération afin de garantir les meilleures conditions de déroulement de ce tournoi continental. Il a ajouté que la compétition sera rehaussée par la présence de plusieurs personnalités de haut niveau et à leur tête le président de la fédération internationale et le président de la Confédération africaine de la discipline.

De son côté, le Directeur technique national, Seifeddine Souiki, a précisé que la Tunisie sera représentée par 120 lutteurs dans les différentes catégories féminines et masculines, ajoutant que l’objectif principal des représentants tunisiennes est de décrocher le plus grand nombre de médailles d’or.

Il a indiqué que le championnat arabe de lutte organisé en mars dernier en Arabie Saoudite a constitué pour les lutteurs tunisiens une meilleure occasion de préparer ces championnats d’Afrique notamment pour Mokbel Sehli et Mohamed Ali Rezgui qui ont été sacrés champions de leur catégorie.

Selon le DTN, exceptée Sarra Hamdi, blessée, les meilleurs lutteurs tunisiens seront du rendez-vous à l’instar de Maroua Amri, Khedija Jelassi, Zeineb Seghaier, Saida Chridi, Mohamed Saadaoui, Amine Guenichi, Mokbel Sehli et Mohamed Ali Rezgui.

Voici la liste des pays ayant déjà confirmé leur participation :

Tunisie (90 lutteurs), Algérie (66), Egypte (90), Maroc (25), Afrique du Sud (43), Kenya (19), Angola (12), Ouganda (4), Sierra Leone (3), Burundi (2), Guinée Bissao (4), Cap Vert (2), Maurice (3), Namibie (8), Nigeria (17), Comores (2), Soudan (1).