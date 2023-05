Une journée scientifique sur “les tendances de la santé numérique en Tunisie et dans le monde” sera organisée, le 1er juin 2023 à Tunis, à l’initiative de la Cité des Sciences à Tunis en partenariat avec le Centre informatique du ministère de la santé (CIMS).

Cet événement, qui rassemblera des étudiants, des professionnels de la santé, des experts et autres innovateurs, sera une occasion pour discuter des dernières tendances, des technologies et des solutions dans le domaine de la santé numérique en Tunisie et dans le monde.

Il offrira, également, aux participants un espace de partage des connaissances des meilleures pratiques en matière de santé numérique ainsi que l’opportunité pour découvrir les nouveaux métiers de l’e-santé.

Au programme de cette journée figure l’organisation des workshops et des conférences plénières.