La Société tunisienne d’ORL a organisé, samedi 6 mai 2023, une caravane sanitaire baptisée “Train d’audition pour le dépistage de la surdité” au profit des habitants des gouvernorats de Zaghouan, Siliana et Le Kef, indique un communiqué du ministère de la santé publié le 7 courant.

Elle a été organisée sous l’égide du ministère de la Santé en collaboration avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et la SNCFT, ayant regroupé une équipe médicale et paramédicale des secteurs public et privé, composée de chirurgiens et médecins ORL ainsi que des spécialistes en orthophonie, de médecins de la CNAM, des infirmiers et des bénévoles.

Un grand nombre d’habitants des régions concernées ont bénéficié des prestations de cette caravane qui a entamé les consultations à l’arrêt des villes d’El Fahs, Gaafour et Sers.