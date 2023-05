Représentée par des experts, des décideurs et des acteurs clés, la Tunisie prendra part à un atelier régional hybride entre l’Union européenne (UE) et les pays voisins du Sud, intitulé “Dialogues sur les systèmes alimentaires durables : de la production à la consommation” qui se tiendra les 10 et 11 mai 2023 au Caire en Egypte.

L’atelier organisé et financé par l’UE réunira des experts-clés, des décideurs politiques ainsi que des acteurs publics de l’Union européenne et de ses voisins du sud (Egypte, Tunisie, Algérie, Libye, Jordanie et Liban) pour discuter des “systèmes alimentaires durables et résilients”.

Cette session de dialogue cherchera à échanger des points de vue afin de trouver des bases, des principes et des actions communs, tout en identifiant une voie à suivre pour renforcer et amplifier la coopération régionale. En particulier, les discussions/échanges porteront sur la manière dont l’UE et les pays voisins du Sud peuvent unir leurs forces pour évoluer vers des systèmes alimentaires durables et résilients.

Les thèmes-clés comme la santé des sols, l’utilisation durable des engrais et l’innovation, l’utilisation durable des pesticides, la perte et du gaspillage de nourriture et la consommation durable seront abordés lors de cet atelier financé par le projet européen “Farm to Fork – F2F” (de la Ferme à la Table).

Ces thèmes permettront aux multiples acteurs des systèmes alimentaires d’identifier les stratégies, les politiques et les pratiques susceptibles de conduire à différents niveaux de changement souhaitable.

Les présentations des intervenants d’Egypte, de Tunisie, d’Algérie, de Libye, de Jordanie et du Liban seront suivies d’un débat sur les synergies existantes ou prévisibles entre les approches qui pourraient ouvrir la voie à une collaboration, et notamment sur la manière dont cette collaboration pourrait soutenir la transition au niveau mondial.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une série d’ateliers régionaux et nationaux financée par le Service des instruments de politique étrangère (FPI) de la Commission européenne dans le cadre du projet de soutien à la stratégie “de la ferme à la table” (F2F), qui est le plan de l’UE visant à contribuer à la résolution des défis alimentaires et qui, à cette fin, propose des voies de changement vers la durabilité.