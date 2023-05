Basée à Borjine, dans le gouvernorat de Sousse, la société “Avionav”, constructeur d’avions légers de 2 à 4 places, a réussi récemment à construire son premier avion léger de deux places, et à exporter un premier modèle vers un client dans l’un des pays africains en mars 2023, d’après le directeur de la société Foued El-Kamel.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une cérémonie organisée par la Société “Avionav”, à l’occasion du renouvellement de son obtention d’un certificat de sécurité et d’une autorisation de vol et la commercialisation de ses produits au Portugal, Kamel a souligné que l’entreprise continue à coopérer avec l’Agence Allemande de la Coopération Internationale (GIZ) à l’effet d’obtenir le certificat de conformité aux normes européennes et par-delà commercialiser ses avions en Pologne et dans le reste des pays européens.

Selon Foued El-Kamel, “l’entreprise a réussi depuis 2007 à exporter des centaines d’avions légers à moteur unique, fabriqués en Tunisie, qui ont suscité l’admiration des clients dans différents pays du monde”.Toutes les composantes de l’avion, à l’exception du moteur, sont fabriquées dans les ateliers de la société à Borjine, a-t-il ajouté. Il a rappelé que “Avionav” a mis en place un nouveau programme d’expansion portant sur l’extension des ateliers de fabrication et le recrutement de nouvelles compétences.

L’entreprise “Avionav” est spécialisé principalement dans l’industrialisation des avions légers de 2 à 4 places et à deux ailes supérieures et inférieures fabriquées en fibre de carbone, sachant que l’entreprise s’est lancée récemment dans la conception et la construction des drones. Les avions “Avionav” sont capables de voler jusqu’à 8 heures à une vitesse de 220 km/h pour parcourir une distance de 1600 km.

Les avions “Avionav” sont utilisés dans le transport aérien, l’épandage aérien, le divertissement, la publicité, l’inspection aérienne et la formation en pilotage d’avions, selon la même source.

Le directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia), Jalel Tabib a, pour sa part, fait observer dans une déclaration à l’Agence TAP, que le secteur de fabrication des composants d’avions, couvre plus de 80 entreprises tunisiennes spécialisées, offrant près de 17 mille postes d’emploi et représente près de 4% du PIB.

Pour mémoire, le volume d’investissement extérieur a accusé en 2022 une hausse de 18% par rapport à l’année 2021. Pour le premier trimestre de l’année 2023, ce volume a augmenté de près de 15%, par rapport à la même période de l’année 2022.

