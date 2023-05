Un programme d’extension de la filiale tunisienne du Groupe coréen “YURA Corporation”, spécialisée dans la fabrication de fils, faisceaux isolés et faisceaux de câbles et implantée dans la zone industrielle de Kairouan, a été annoncé, hier vendredi à Tunis, par les responsables du Groupe.

L’annonce a été faite lors d’une réunion tenue au siège de la FIPA, entre le Directeur Général de la FIPA, Jalel Tebib et le PDG du Groupe YURA Corporation, Park Jonghwan, le Directeur Général de la filiale tunisienne, Kim Jong Gu et l’attachée commerciale de l’ambassade de la Corée en Tunisie, Jih Jong Hyun.

La réunion a porté sur les modalités pratiques pour effectuer l’extension de YURA Corporation Tunisia et a été l’occasion pour réaffirmer l’intérêt des responsables dudit groupe pour le site tunisien.

Le DG de la FIPA a, de son côté, exprimé le soutien de l’agence à cette opération d’extension et son souhait de répliquer l’expérience réussie de l’implantation de YURA Corportation en Tunisie à d’autres sociétés coréennes, en particulier celles exerçant dans le secteur des industries des composants automobiles.

Installée à Kairouan depuis novembre 2007, YURA Corporation Tunisia emploie plus de 2000 personnes. Il est à noter qu’outre ses 7 filiales en Corée du Sud, le groupe YURA Corporation est présent en Chine, Vietnam, Slovaquie, Serbie, Russie et Tunisie. Ce géant Sud-Coréen, créé en 1995, est considéré comme un leader dans l’industrie automobile et fournit de grands constructeurs automobile, en l’occurrence Hyundai et Kia Motors.