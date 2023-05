Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a invité les participants à la XIe réunion du Comité directeur du Mécanisme de coopération policière de l’Union africaine (AFRIPOL) à redoubler d’efforts, à unifier les visions et à renforcer la coopération entre les différents organes, institutions et organisations, qu’elles soient internationales ou régionales, notamment face aux défis de sécurité auxquels est confronté le continent africain.

A l’ouverture des travaux de la réunion qui se tient pour la première fois en Tunisie, le ministre tunisien a souligné qu’AFRIPOL fait partie des principales institutions et organisations qui repose sur une approche globale et multidimensionnelle.

Il a relevé que parmi les principaux défis auxquels est confronté le continent africain, figure le trafic des stupéfiants, le terrorisme, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, le trafic illicite de migrants et la criminalité transnationale organisée.

Dans ce sens, il a affirmé que la Tunisie s’appuie sur une approche basée sur le renforcement des canaux de communication, de coopération et de partenariat avec les pays frères et amis, les organisations et les institutions internationales et régionales.

La Tunisie, a-t-il réaffirmé, compte développer davantage ce partenariat et le diversifier, afin de servir les intérêts communs et de contribuer à soutenir les efforts internationaux visant à maintenir la sécurité, la stabilité et la paix dans le monde.

Cette réunion, qui se tient les 3 et 4 mai, a pour objectif de présenter les activités menées par le secrétariat permanent d’AFRIPOL et le système de communication de la police africaine (AFSECOM) et à examiner le statut et le cadre juridique de ce système de communication.

Elle a également été l’occasion de présenter aux participants un aperçu des opérations et activités de formation d’AFRIPOL, ainsi que les préparatifs en prévision de la VIe session de l’Assemblée générale d’AFRIPOL.

AFRIPOL, dont le siège se trouve à Alger, est une organisation de coopération policière entre les Etats membres de l’Union africaine. Elle est destinée à favoriser l’échange de renseignements entre polices nationales du continent africain et de renforcer leurs capacités organisationnelles, techniques et opérationnelles.

Il s’agit surtout de lutter contre la criminalité transnationale organisée, la cybercriminalité et le terrorisme qui constituent une menace majeure pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement sur le continent.

AFRIPOL a tenu sa première assemblée générale en 2017.