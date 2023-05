Des mesures ont été prises, mardi 2 mai 2023, par le Commissariat au développement agricole à Siliana pour faire face à la pénurie des réserves en eau dans les barrages en raison de la sécheresse et du manque de pluie.

Moncef Hermi, commissaire régional au développement agricole, a souligné qu’il a été décidé, face à cette situation, d’assurer l’irrigation des arbres fruitiers et des périmètres publics dans les délégations d’El Aroussa et Gaâfour en recourant aux quantités d’eau cumulées dans le barrage de Siliana et qui s’élèvent à présent à 1 million de mètres cubes.

” L’accès aux eaux d’irrigation se fera uniquement aux mois de juillet et août”, a-t-il précisé.

Il a rappelé que l’irrigation des périmètres publics est assurée par les barrages de Siliana (capacité de rétention d’eau de 33 millions m3, Lakhmess (7 millions m3) et R’mil.

Ces trois barrages affichent, actuellement, un taux de remplissage respectivement de 4,7 millions m3, 2,5 millions m3 et zéro m3, a ajouté la même source.