Des recommandations importantes visant le développement du tennis en Afrique du Nord ont été formulées, vendredi 28 avril 2023, lors de la réunion de la ”Zone Une” de la Confédération africaine de tennis (CAT), a fait savoir Hichem Riani, manager général de l’instance continentale.

Félicitant l’Algérie pour son accueil, le Tunisien s’est dit heureux d’avoir organisé la réunion de la Zone 1 dans ce pays. “C’était une occasion pour les participants d’émettre des avis, des propositions et des recommandations sur les thèmes soumis à débat. Aussi, il s’agit d’une occasion pour aborder les activités de la Zone d’Afrique du Nord”, a-t-il déclaré en marge du Championnat d’Afrique ITF / CAT des U16 au Tennis club de Bachdjarah (Alger).

Cette réunion s’est déroulée, note-t-on, en présence du président de la Zone Une, l’Algérien Mohamed Bessaad, du DG de la CAT, le Tunisien Hichem Riani, du responsable au développement de la Fédération internationale de tennis (ITF) de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, le Marocain Amine Ben Makhlouf, du président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Nabil Chériak, de la présidente de la Fédération tunisienne de tennis, Salma Mouelhi, du secrétaire général de la Fédération égyptienne de tennis, Guizani Walid Mahmoud, et du secrétaire général de la Fédération mauritanienne de tennis, Ahmed Rajel.

“‘avoue que la Zone Une est très active car elle rassemble les leaders du tennis africain. Il faut que vous sachiez que le nombre d’évènement qui se déroule en Afrique du nord est très important et nous avons invité les présents à continuer sur cette ligne et abriter plus de tournois internationaux. Nous avons pris note des suggestions et propositions qui

permettront de développer davantage le tennis dans la région”, a ajouté le DG de la CAT.

Avant de poursuivre: “Du 1er janvier au 31 mai 2023, il y aura un total de 48 tournois internationaux ITF juniors organisés seulement dans la région d’Afrique du nord. C’est très important car ça représente 85% des événements juniors organisés en Afrique. Nous encourageons ces pays à redoubler d’efforts et abriter plus d’évènements”.

Outre les tournois internationaux, les volets formations des cadres, arbitres et entraîneurs ont été inscrits dans l’ordre du jour de cette réunion. Aussi, une large discussion a eu lieu sur le tennis dans les écoles et les quartiers.

Par ailleurs, le DG de la CAT a promis que les besoins des pays africains seront transmis à la Fédération internationale de tennis (ITF).