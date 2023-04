Le président de l’Association tunisienne des parents et des élèves (ATUPE), Ridha Zahrouni, a appelé le président de la République à intervenir afin de résoudre la crise de l’enseignement public et mettre fin à la décision de rétention des notes des examens des 1er et 2end trimestres.

Zahrouni a précisé que la poursuite de la rétention des notes donnera certainement lieu à une réticence des élèves envers les cours et la révision pour les examens puisqu’ils n’obtiendront pas de résultat pour les motiver et améliorer leurs compétences.

Il a également estimé que la situation de l’école publique est encore floue face à une menace, d’année blanche, lancée par des enseignants suppléants dont le nombre est estimé à 5 160.

Ces derniers ont en effet, arrêté les cours depuis 3 semaines ce qui aura des répercussions négatives sur l’élève, a-t-il noté. La décision de rétention des notes prise par les syndicats de l’enseignement intervient pour réaliser des revendications professionnelles.