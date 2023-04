Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors a entamé la réalisation d’une nouvelle étude sur l’homicide conjugal qui devrait être prête avant la fin de l’année en cours.

Selon un communiqué publié mercredi 19 avril 2023 sur la page officielle du ministère, l’étude identifiera les profils des victimes, des meurtriers et de leurs enfants.

L’étude s’inscrit dans le cadre de la volonté de renforcer davantage les mécanismes de surveillance et de prévention des violences faites aux femmes afin de lutter contre le phénomène croissant des violences conjugales et assurer la prévention et la protection, a annoncé le 18 courant la ministre de la Famille, Amel Belhaj Moussa, lors d’une séance de travail consacrée au suivi de la mise en œuvre des programmes et projets de l’Observatoire national de lutte contre les violences faites aux femmes et le Centre de recherche, d’études, de documentation et d’information sur les femmes ” CREDIF “.

Belhaj recommande également l’accélération de la réalisation de l’étude sur “le coût social et économique des violences faites aux femmes”, pour laquelle 250 000 dinars ont été alloués et comprend un échantillon de 1 000 victimes, ainsi que l’organisation d’un colloque national à la fin du mois de juin prochain pour discuter de l’application de la loi organique n° 58 de l’année 2017 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

La ministre charge aussi l’Observatoire de préparer des statistiques sur un certain nombre d’indicateurs qualitatifs liés à la violence à l’égard des femmes, en plus d’un rapport trimestriel sur les certificats médicaux préliminaires gratuits.

Ces statistiques, qui seront réalisées par 5 experts dans les domaines de la psychologie, de la sociologie, de l’économie et du droit, comprendront un échantillon représentatif de 1 000 femmes victimes de violences des 24 gouvernorats, moyennant un budget de 250 000 dinars, a fait savoir la ministre, soulignant la nécessité de lancer une étude de terrain dans les plus brefs délais.

Elle a, en outre, annoncé qu’un guide référentiel est en cours de réalisation pour unifier et coordonner les efforts et interventions dans le cadre de loi n°58 et adapter les mécanismes de prévention.

Selon Amel Belhaj Moussa, le numéro vert 1899 réservé au signalement des cas de violences faites aux femmes, est opérationnel depuis le 25 novembre 2022. Il fonctionne tous les jours de la semaine, 24h/24 sans interruption, a-t-elle affirmé.