Après cinq années d’absence, le Marathon des Oasis fera cette année son retour à l’occasion de la 15e édition qui se déroulera du 19 au 25 novembre prochain dans le sud tunisien.

Selon les organisateurs, le marathon sera disputé sur une distance de 110 km répartie sur six étapes qui traverseront plusieurs villes du sud tunisien.

En effet, les participants prendront le départ à partir de Tozeur pour passer par Douz, Jbil, Ksar Ghilene, Tataouine, Douiret et enfin Djerba, lieu d’arrivée des marathoniens.

Cette manifestation est organisée dans le cadre de la promotion du tourisme sportif et du tourisme saharien, et vise à mettre en exergue les caractéristiques naturelles de la région et la richesse du patrimoine culturel, civilisationnel et culinaires du sud de la Tunisie.