Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a eu une série de rencontres avec des responsables d’institutions financières internationales et régionales et d’instances opérant dans les domaines de développement et de l’investissement, en marge de sa participation aux réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Il s’agit, notamment, du vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Ricardo Mourinho, du directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, Jihad Azour, du Vice-président régional de la Société financière internationale (IFC) pour l’Afrique, Sérgio Pimenta, du vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ferid Belhaj…

Ces rencontres ont porté, selon le département de l’économie, sur la coopération entre la Tunisie et ces institutions et les possibilités de la renforcer afin de soutenir le processus de réformes engagé par le gouvernement tunisien.

Elles ont permis à Saïed d’exposer le programme national des réformes engagé dans l’objectif de rétablir le rythme de la croissance, de retrouver les équilibres économiques et d’améliorer les conditions sociales, les réformes relatives à l’amélioration du climat des affaires et à l’investissement et les grandes lignes de la vision stratégique Tunisie 2035 et du plan de développement 2023-2025.

Le ministre a affirmé la détermination du gouvernement à implémenter progressivement ses programmes de réformes en veillant, à la fois, à réunir les conditions de relance économique et à préserver la stabilité et la paix sociales.

Il a souligné l’importance de parvenir à un accord avec le FMI dans les meilleurs délais pour pouvoir engager les programmes de coopération prévus avec les différents partenaires.

De leur côté, les responsables des différentes institutions internationales ont exprimé la disposition de leurs organismes à poursuivre leur appui au programme des réformes tunisien, soulevant la nécessité de faire aboutir les négociations avec le FMI afin de débloquer les différents programmes de coopération.

Saïed s’est également entretenu avec son homologue italien, Giancarlo Giorgetti, au sujet de la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de la consolider.

Le ministre italien a, à cette occasion, “mis l’accent sur le rôle stratégique joué par la Tunisie à l’échelle méditerranéenne et régionale, évoquant l’importance de préserver sa stabilité économique et sociale”.

Saïed a, pour sa part, exprimé la volonté de consolider les relations économiques avec l’Italie et de renforcer les liens d’affaires notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée ( énergies renouvelables, industries pharmaceutiques, composantes automobiles, aéronautique, agroalimentaire, textile, TIC…).

Les réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) se déroulent du 10 au 16 avril 2023 à Washington.