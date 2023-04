Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a souligné que le Parlement est aujourd’hui confronté à des défis colossaux qui commandent de rompre avec les pratiques du passé, de rétablir la confiance des Tunisiens et de promouvoir la culture du travail et le service public.

Présidant, mardi 11 avril 2023, l’ouverture de la séance plénière consacrée à l’examen du projet de règlement intérieur du Parlement, Bouderbala a invité les députés à faire preuve d’une grande responsabilité et à fournir un surcroît d’efforts pour restaurer la confiance des Tunisiens et, par la même, créer un terrain propice à un développement social durable.

Pour lui, le lancement des travaux de l’Assemblée des représentants du peuple est une étape importante sur la voie de l’édification des institutions, conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution.

Le président du Parlement indique que la mise ne place d’une commission chargée de préparer le nouveau règlement intérieur vise à rompre avec les failles de l’ancien règlement et à rendre le travail du Parlement plus efficace et efficient.

Ce règlement devrait, selon lui, régir les méthodes de travail de l’Assemblée et assurer la communication avec les différentes parties impliquées dans l’exercice du métier des députés.

Bouderbala a, d’autre part, souligné que la relation entre le Parlement et les médias sera régie par le règlement intérieur. La décision de limiter la couverture aux médias publics relève de la commission du règlement intérieur.

Les différentes médias seront autorisés à couvrir les travaux du Parlement après l’approbation du projet de règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, a-t-il promis.

La présidence du Parlement avait annoncé, lundi 10 avril 2023, que la couverture des séances plénières de mardi est assurée exclusivement par les médias publics et à travers la chaîne Youtube de l’ARP.

Le projet du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple comporte 171 articles et 13 chapitres, ” il régira les méthodes de travail des députés et leurs modes de communication avec les différentes parties liées au Parlement “, selon Bouderbala.