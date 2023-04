Le tourisme alternatif est aujourd’hui une alternative de plus en plus prisée par les voyageurs en quête d’expériences authentiques et enrichissantes. Mais qu’est-ce que le tourisme alternatif exactement, et quelles sont ses perspectives en Tunisie ?

Dans cet épisode, nous allons explorer ces questions en détail, en examinant les attentes des touristes tunisiens et étrangers, les différentes offres d’hébergement alternatif disponibles, ainsi que les enjeux et les défis auxquels doit faire face ce secteur en plein essor.

Nous aborderons également la question du service et de la communication, en proposant des stratégies efficaces pour promouvoir le tourisme alternatif auprès d’un public toujours plus diversifié et exigeant.

– Qu’est-ce que le tourisme alternatif en Tunisie ?

– Comment développer une nouvelle culture du tourisme alternatif ?



En partenariat avec MTH, webmanagercenter.com (WMC) publiera tous les lundi matin le dernier épisode du Podcast NEW DEAL animé par Abdelaziz Dargouth.