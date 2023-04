La société “AURAPARC” vient d’obtenir une autorisation d’exploitation d’une unité de production de l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance de 1 mégawatt, dans la délégation de Sidi Ali Ben Oun (gouvernorat de Sidi Bouzid) et sa vente totale et exclusive à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz.

Cette autorisation a été accordée en vertu d’un arrêté de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie du 31 mars 2023, publié dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT), du 7 avril 2023.

L’autorisation est accordée pour une durée de 20 ans, à compter de la date de publication de cet arrêté au JORT, et peut être prorogé conformément aux cas prévus par le décret gouvernemental n°2016-1123 du 24 août 2016 et le contrat type approuvé par l’arrêté de la ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables du 9 février 2017.