L’OMT était au rendez-vous ‘Future of Environmental Sustainable Tourism in Albania’ (FESTA) pour un avenir du tourisme vert et durable, jetant les bases d’une collaboration de haut niveau sans précédent entre les ministres du Tourisme de la région. La rencontre a été organisée dans la capitale de l’Albanie, Tirana, du 3 au 5 avril 2023.

Dans le cadre des démarches engagées par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour promouvoir la collaboration transfrontière, son secrétaire général, Zurab Pololikashvili, a organisé la première réunion des huit ministres du Tourisme d’Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Grèce, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie).

Ils ont étudié les opportunités de renforcement de la coopération pour mener à bien des projets dans la région, et ont accepté le principe d’organiser des réunions annuelles au niveau des ministres afin d’améliorer la collaboration régionale dans le secteur touristique.

Gouvernance et coopération

Organisé par le ministère du Tourisme et de l’Environnement d’Albanie en partenariat avec l’OMT, le forum de trois jours a rassemblé des dirigeants publics et privés du secteur pour aborder les défis et les chances à saisir dans le domaine des voyages durables.

A cette occasion, Zurab Pololikashvili a rappelé les importants progrès accomplis en matière d’un tourisme plus durable, reconnaissant cependant qu’il reste encore beaucoup à faire. « Nous devons, dans un premier temps, nous concentrer sur deux priorités : les forces vives du secteur et les investissements, car si l’on n’a pas les bonnes personnes ou les investissements voulus, nos plans de transformation du tourisme ne verront pas le jour », dit-il.

Tourisme et Pacte vert pour l’Europe

Dans le cadre de FESTA, le secrétaire général de l’OMT s’est réuni avec le vice-président exécutif de la Commission européenne, Frans Timmermans, pour aborder le rôle du tourisme à l’appui du Pacte vert pour l’Europe, qu’il dirige. L’OMT a pris la tête des efforts pour faire prendre au tourisme le virage de la durabilité, notamment avec la Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme et l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme.