Neuf pays arabes dont la Tunisie prennent part à la 23ème édition du festival “Cinéma du Sud” qui se tient du 5 au 8 avril à l’Institut Lumière à Lyon.

Plongée dans le cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient d’aujourd’hui en offrant une vision plurielle de ces pays aux histoires et aux destins différents, la 23ème édition du Festival Cinémas du Sud se penche plus particulièrement sur la jeunesse et les femmes.

Après la soirée d’ouverture, mercredi 5 avril 2023, dédiée à la jeune création cinématographique saoudienne, trois avant-premières venues de Palestine, du Liban et de l’Algérie sont au programme ainsi que des projetions de films d’Irak, d’Egypte, de Jordanie, du Maroc et de la Tunisie à la clôture avec le film ” L’homme qui a vendu sa peau” (2021) de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania.

Avec Yahya Mahayni, prix Orrizonti du meilleur acteur de la Mostra de Venise 2020, le film qui met à l’affiche l’Italienne Monica Bellucci, confronte deux mondes radicalement opposés, dont émane une profonde réflexion sur les notions de liberté.

Ce long-métrage est l’un des cinq nommés dans la catégorie “meilleur film international” (Academy Award for Best International Feature Film) 2021. C’est la première fois que la Tunisie y est représentée. Le film a remporté plusieurs distinctions prestigieuses dont le Prix Lumière 2021 de la meilleure coproduction internationale (l’équivalent français du Golden Globe américain), le Prix du meilleur scénario, Festival du Film de Stockholm 2021 ainsi que le Prix du meilleur film arabe, Festival du Film d’El Gouna en Egypte 2021.

Depuis 1999, le Festival Cinémas du Sud, labellisé au titre de l’Année Européenne du Dialogue Interculturel (AEDI) en 2008, propose chaque année un festival consacré aux cinématographies des pays du Maghreb et du Moyen-Orient en vue de faire partager une cinématographie peu connue qui contribue de façon constructive aux questionnements traversant le monde arabe contemporain, susciter des débats avec le public.

Le festival offre aussi l’occasion de découvrir des œuvres rares, de productions récentes, inédites ou en avant-première, peu diffusées dans les circuits habituels, d’échanges et de rencontres entre le public lyonnais et les réalisateurs invités pour aller à la découverte de ces pays si loin et si proches à la fois.