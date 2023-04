Après une première session de formation réussie qui a touché des médecins, toutes disciplines confondues, venus de la Côte d’Ivoire et de la Guinée, dont des chirurgiens, des orthopédistes, des plasticiens ainsi que des professeurs en médecine, le Centre pilote africain de formation à la cicatrisation du pied diabétique, soutenu par les laboratoires Lohmann & Rauscher, récidive cette fois-ci en accueillant des professionnels de santé maghrébins.

Ils seront près d’une quarantaine entre dermatologues, chirurgiens plasticiens et pharmaciens à venir en Tunisie suivre la formation certifiante conduite par Pr Rami Ben Salah, président de l’ATPC.

La formation, pour rappel, a pour objectif de doter le corps médical de l’expertise et des protocoles de soin permettant de traiter les plaies du pied diabétique et d’éviter son amputation, ce qui permet de sauver les patients des handicaps et de soulager les Caisses de sécurité sociale de grandes dépenses.

Nous y reviendrons.