Neuf (9) millions de tonnes, c’est la production totale de dattes dans le monde en 2022, selon un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), rapport cité dans une publication du site web agrimaroc.ma.

En effet, cultivées notamment en Afrique du Nord et en Asie, les dattes qui recèlent de nombreuses variétés, dont la plus prisée est la Deglet Nour, sont consommées dans plusieurs pays où on remarque une forte communauté musulmane.

La FAO a listé les cinq principaux producteurs de dattes dans le monde. On regrettera qu’aucun pays du Maghreb (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc) n’y figure, des pays où parle souvent d’abondance dans la récolte de dattes.

Le premier pays est donc l’Egypte, qui a produit 1,5 million de tonnes en 2022 de dattes «… connues pour leur goût sucré et leur texture tendre, et sont exportées vers de nombreux pays ».

En deuxième position comme grand pays producteur de dattes, on trouve l’Iran dont la production est évaluée à 1,2 million de tonnes en 2022.

L’Arabie Saoudite occupe la troisième marche du podium des grands producteurs de dattes au monde (1 million de tonnes en 2022).

L’Irak se hisse au 4ème rang des grands producteurs de dattes au monde (600 000 tonnes en 2022).

Quant au Pakistan, il occupe la 5ème place des grands producteurs de dattes au monde, pour une production estimée à 500 000 tonnes en 2022.