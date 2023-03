Selon l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, des constructeurs chinois ont exprimé leur volonté d’investir dans l’industrie automobile en Algérie et de démarrer bientôt leur coproduction automobile avec ce pays.

Les noms de deux groupes chinois ont été avancés par la presse spécialisée comme des prétendants à l’installation d’usines de fabrication de véhicules sur le sol algérien, notamment Yutong Bus, spécialisée dans la construction d’autobus et d’engins de chantier, et Shaanxi Automobile, tourné vers la fabrication d’autobus et de camions.

En outre, JAC Motors et Chery sont également intéressés par l’ouverture d’une unité de fabrication en Algérie. Ces investissements visent à satisfaire les besoins du marché local, en pleine croissance, mais aussi à exporter vers l’Afrique et le Moyen-Orient. En effet, les besoins du marché algérien en voitures restent immenses en raison notamment de l’arrêt de l’importation des véhicules depuis 2017.

L’installation d’unités de production de véhicules en Algérie permettra aux constructeurs de booster leur vente et d’élargir leur part de marché. En outre, ces investissements chinois s’ajouteront à ceux déjà consentis par deux grandes marques européennes, Renault et Fiat. Ainsi, plusieurs constructeurs chinois pourraient intégrer cette dynamique de croissance dans la production de véhicules que devra connaître l’Algérie. (source: EL WATAN)