Aziza Othmana était une femme exceptionnelle de son époque, née en 1606 à Tunis dans une famille royale influente. Elle a été élevée dans un environnement culturel et éducatif riche, ce qui lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie de la religion, de la littérature et de la philosophie.

En tant que princesse, Aziza Othmana était très respectée pour sa piété et sa sagesse. Elle était également connue pour son engagement en faveur de l’éducation, en particulier de l’éducation des femmes, qu’elle considérait comme essentielle à la promotion de la justice et de l’égalité dans la société tunisienne.

Elle a consacré une grande partie de sa vie à la création et au financement d’écoles pour les femmes, y compris la célèbre Medersa Bent Othmane, une institution éducative pour les femmes qui a été fondée en son honneur.

Elle a également été un important mécène des arts et de la culture, soutenant des poètes, des artistes et des écrivains tunisiens de renom.

En plus de son engagement en faveur de l’éducation et des arts, elle a également été impliquée dans la politique, en conseillant les dirigeants de son époque sur les affaires de l’État. Elle fut respectée pour sa sagesse et son jugement, et ses conseils ont souvent été suivis par les dirigeants de l’époque.

Aziza Othmana est décédée en 1669 à l’âge de 63 ans, mais son héritage en tant que princesse éducatrice, mécène et conseillère politique continue d’inspirer les générations futures. Elle est considérée comme l’une des figures les plus importantes de l’histoire tunisienne et un symbole de l’importance de l’éducation, de la culture et de la sagesse dans la construction d’une société juste et prospère.

