Le projet de création d’un circuit culinaire dénommé “Route culinaire ZITOUN ZARRAZI aux monts Dahar” vient d’être lancé par l’Association de la protection des Ksours et de la conservation du patrimoine de Béni Khéddache.

Ont pris part à ce lancement, des représentants régionaux du tourisme, de la culture, de l’agriculture, de l’Institut des régions arides, de l’Institut Zitouna, de l’Institut national du patrimoine, de l’Université de Gabès, de chercheurs et d’étudiants.

Ce projet se situe sur la chaîne de montagnes Dahar qui s’étendent sur plus de 200 km et qui comptent plus de 20 villages regroupant 5 municipalités (Matmata, Dakhilat Toujan, Béni Kheddache, Ghomrassen et Tataouine Sud).

Il se divise en 4 mini-circuits de 4 journées de visite et vise à drainer une nouvelle clientèle de touristes et à créer une dynamique économique facilitant l’intégration des femmes et des jeunes.

Quarante (40) paysans et paysannes des villages du Dahar seront accompagnés dans le développement de leurs capacités à enrichir leurs expériences dans la valorisation, l’investissement et la commercialisation du patrimoine culinaire et culturel local, et ce, pour la création de nouvelles expériences immersives.

Le lancement de ce nouveau projet régional dans le sud-est de la Tunisie va contribuer à la promotion du tourisme alternatif, à la diversification des produits touristiques et au développement de la destination touristique internationale ” DAHAR “.

La Route culinaire Zitoun Zarrazi aux monts Dahar est soutenue par le projet “Promotion du tourisme durable” dans le cadre du développement de la Route culinaire de Tunisie.

Le projet Promotion du tourisme durable est mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne dans le cadre de son programme “Tounes Wijhetouna”.