Citée par les médias, mardi 21 mars 2023, la ministre marocaine de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, croit comme fer que « les prix des produits d’alimentation de base devraient se stabiliser dans les prochains jours… avec l’avènement du mois de Ramadan ».

Son optimisme est dû au fait que plusieurs produits de consommation courante sont disponibles sur le marché, en plus de la stabilité des prix pour les produits subventionnés.

Fettah ajoute que le gouvernement continue de prendre des mesures susceptibles de pallier à la hausse des prix de certains produits de base.

MAP rappelle qu’« une réunion du Comité interministériel de haut niveau de veille et de suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix, tenue récemment au ministère de l’Intérieur, avait relevé que l’offre actuelle dans les marchés nationaux en produits alimentaires est diversifiée et abondante, notamment les produits faisant l’objet d’une forte demande avant et durant le mois sacré de Ramadan ».

Soulignons par ailleurs, que le ministère du Commerce avait récemment annoncé l’interdiction d’exportation de plusieurs produits agricoles vers l’Afrique de l’Ouest.