Dans beaucoup de pays d’Afrique on ne jure que sur le groupe de mercenaire monté par la Russie, Wagner. Pour l’heure, seuls le Mali et la Centrafrique –et bientôt le Burkina Faso- ont officiellement reconnu avoir des liens Wagner.

Cependant, un mercenaire ça coûte cher. Et des informations font ressortir des difficultés pour certains Etats à pays les mercenaires de Wagner.

Au Mali par exemple, le groupe Wagner coûterait mensuellement dix millions de dollars, qui « sert à payer la solde de 1 000 à 1 400 mercenaires. Soit un salaire mensuel de 7 000 à 9 000 euros par homme », selon le site dw.com.

C’est l’agence Reuters qui avait révélé l’information en septembre 2021, qui a récemment été confirmée et par le commandant d’AFRICOM, le commandement des Etats-Unis pour l’Afrique, établi en Allemagne, Stephen Townsend, et par des responsables maliens sous couvert de l’anonymat.

Ainsi, le groupe Wagner pèse deux fois le budget du ministère de la Justice au Mali, 10 fois celui de la Famille, 45% de celui de la Santé, trois fois celui de l’Environnement, 75% celui des Transports, et pas moins de 15% le budget du ministère de l’Education. Pourtant, le groupe gagnerait moins d’argent qu’au Soudan et en RCA.

Aujourd’hui, la plupart des analyses s’accordent sur un point : le groupe Wagner est attiré par l’or en Afrique. Il suffit de voir la part du métal jaune dans les exportations des pays dans lesquels il opère o s’apprête à opérer, à savoir le Mali (93,8%), le Burkina Faso (88,2%), Soudan (45,7%) et la République centrafricaine (27,3%).

Tout ceci pour souligner que ces pays qui recourent aux services du groupe Wagner vont poursuivre l’appauvrissement de leurs populations, ce qui pourrait entraîner leur révolte. Et bis repetita, renversement des juntes au pouvoir et l’arrivée d’une autre, et ainsi de suite.