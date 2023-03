Après deux éditions en ligne à cause de la pandémie de Covid-19, la programmation ramadanesque du Goethe-Institut Tunis “Saha Chribtek” affiche son retour cette année pour une sixième édition en présentiel qui se tiendra durant trois soirées avec un programme varié, qui fusionne cinéma, musique et célébrations.

Le premier rendez-vous est programmé pour le 1er avril à 21h30 avec un ciné-concert du film allemand d’animation “Les aventures du prince Ahmed” de Lotte Reiniger, avec la musique originale de Pan-J (Jihed Khemiri, musicien, producteur et multi-instrumentiste) et Don Pac’ (Malek Ben Halim, musicien, compositeur et arrangeur de son), à la salle Omar Khelifi, Cité de la culture Tunis, en partenariat avec la cinémathèque tunisienne dans le cadre de la programmation cinématographique du Goethe-Institut Tunis.

Au rythme de la percussion et de la musique électronique, les deux musiciens enrichissent l’univers imaginaire des ” Aventures du prince Ahmed”. La nouvelle bande son originale, interprétée en live, mettra en lumière ce classique incontournable du cinéma, sorti en 1926 et réalisé en papier découpé, considéré comme le plus ancien long-métrage d’animation conservé.

La soirée du 14 avril (21h30) sera aux rythmes d’un concert aux couleurs de l’électro jazz avec Benjemy Pres. SIN, qui propose au Jardin du Goethe, une immersion où se joignent machines et sonorités ethniques. Il s’agit d’une performance sonore alternant entre sons tribaux et traditionnels tunisiens mélangés à des atmosphères électroniques.

En live, ce projet propose des sets percussifs et dansants qui mêlent musique traditionnelle arabe et sonorités électro avec Montassar Jebali à la Zokra/Mezwed, Haythem Lahdhiri, Ben Sweeden, Karama Krifi au chant et Haythem Majidi à la “Karnita” (Clarinette traditionnelle tunisienne).

Pour rester dans l’ambiance typique des soirées ramadanesques, le programme prévoit, pour le 19 avril, une soirée qui réunit familles, amis, couples, parents et enfants autour de ” Fête foraine “.

Dans le jardin du Goethe-Institut, les convives auront le choix entre des jeux de société tunisiens et allemands, et des déambulations entre des stands, et des moments d’animation diverse pour les enfants.