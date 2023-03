Le Conseil d’administration de la BIAT a décidé de nommer Moez Hadj Slimen en tant que nouveau Directeur Général de la BIAT, succédant ainsi à Mohamed Agrebi.

Le conseil d’administration de la BIAT, réuni le 15 mars 2023, a décidé de nommer Moez Hadj Slimen en tant que nouveau Directeur Général. Il succède ainsi à Mohamed Agrebi qui rejoindra le Conseil d’Administration de la banque en tant qu’administrateur. Cette décision prendra effet à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2022.

Moez Hadj Slimen occupait jusque-là le poste de responsable du contrôle général de la BIAT. Il a piloté jusqu’en 2021 la stratégie digitale de la banque et le projet de digitalisation de l’offre de produits et services à destination de la clientèle retail. Il a également occupé plusieurs postes de responsabilité dans le domaine du marketing, du développement de marchés et notamment le marché des tunisiens résidents à l’étranger. Au bout de 25 années passées à la BIAT, Moez Hadj Slimen a acquis une compréhension fine du fonctionnement et des enjeux des différents métiers de la banque.

Mohamed Agrebi, dont le 3ème mandat de Directeur Général prend fin en avril 2023, a mené toute sa carrière au sein de la banque. Véritable expert dans le secteur bancaire, il a plusieurs concrétisations à son actif dont sa nomination en tant que Président du Conseil Bancaire et Financier en 2020.

L’ensemble des membres du Conseil d’Administration de la BIAT salue le professionnalisme et la rigueur dont a fait preuve Mohamed Agrebi à la tête de la BIAT et souhaite plein succès à Moez Hadj Slimen pour ses nouvelles missions.

Biographie de Moez Hadj Slimen :

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique de Tunisie et d’un MBA de l’Université du Québec, Moez Hadj Slimen, 50 ans, a rejoint la BIAT en 1998 en tant que responsable des relations internationales. De 2012 à 2018, il a été responsable du développement du marché des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) avant d’être nommé en 2018 directeur central du marketing et du développement de la clientèle retail. Depuis 2021, il est contrôleur général de la banque.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels. Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn