Des jeux généreusement dotés et ce à longueur d’année. Le prix de la fidélité chez Tunisie Telecom peut rapporter gros. Mardi 21 courant, Tunisie Telecom a récompensé les heureux gagnants des jeux Marbou7a et Saga Quiz.

La cérémonie s’est déroulée dans les locaux du siège de la marque automobile Suzuki, à Tunis. L’euphorie était à son comble, cette matinée là, tant les prix sont gratifiants.

Des prix à gogo, et en prime de fidélité, Tunisie Telecom suit une politique de fidélisation qui est fort attractive. Parmi la série des jeux en cours chez l’opérateur, ce mardi 21 mars, était l’heureux dénouement des deux jeux Marbou7a et Saga Quiz.

Ces jeux sont dotés d’une cagnotte globale de 370.000 dinars. Ces jeux sont de durée trimestrielle et sitôt le premier trimestre terminé, les jeux ont repris pour une autre cagnotte de même montant.

Et les prix sont conséquents. Trois voitures Suzuki Swift flambant neuves, d’une puissance fiscale de 5 chevaux, ont été remises à leurs heureux gagnants. Plusieurs prix de 40.000 dinars et de 20.000 dinars ont également été attribués.

Les paliers de jeux qui rapportent des gains en espèces et cela peut aller jusqu’à 40.000 dinars.

Un marketing “gagnant-gagnant”

L’opérateur historique adopte, selon nous, une stratégie dite “PUSH”. C’est une voie qui est très attractive et qui relaie la publicité ordinaire, classique. Les jeux, portent en eux beaucoup de panache. Leur séquencement est bien pensé.

Cela commence avec leur lancement. Puis, il y a leur déroulement avec leur étalement dans le temps. SMarbou7a et Saga Quiz comportent des prix hebdomadaires, à longueur de trimestre de un et de deux mille dinars, et cela pour allumer la passion du jeu chez les abonnés.

Enfin, il y a tout l’éclat de la fête qui accompagne l’octroi des prix. Ces moments assurent la marque d’un échos retentissant. Et d’un pic de notoriété ce qui rapproche davantage les abonnés de l’enseigne. Ces derniers ne seront pas loin de pense que TT est un opérateur de bonne fortune !