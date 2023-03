Dans son rapport annuel des « pays les plus prospères au monde » (The 2023 Logatum Prosperity Index), Legatum Institute, think tank britannique basé à Londres, a analysé 167 pays et territoires. Et seuls 10 des 53 pays du continent africain figurent dans le Top 100, parmi eux le Maroc et la Tunisie, deux pays d’Afrique du Nord.

Le rapport (le 16ème) souligne que «l’indice de prospérité a été développé comme un outil pratique pour aider à identifier les actions spécifiques qui doivent être prises pour contribuer à renforcer les voies qui doivent mener de la pauvreté à la prospérité et pour fournir une feuille de route aux nations qui sont confrontées à des chocs économiques et politiques croissants», indique afrique.le360.ma.

Pour établir son classement, le think tank a tenu en considération les « douze piliers » suivants :

– Sécurité et sureté,

– Liberté individuelle,

– Gouvernance,

– Capital social,

– Climat des affaires,

– Conditions d’entrepreneuriat,

– Infrastructures et accès aux marchés,

– Qualité de l’économie,

– Conditions de vie,

– Santé,

– Education,

– Environnement naturel.

Mais chacun de ces piliers regroupe des indicateurs et sous-indicateurs, au point que l’étude a regroupé 300 éléments qui ont ensuite été analysés.

Ainsi, les cinq premiers de la classe sont tous européens, à savoir par ordre le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande et la Suisse.

Pour sa part, l’Afrique compte dans le Lagatum Prosperity Index 2023 dix pays : Maurice (1er en Afrique, 47e rang mondial), Seychelles (2e, 51e mondial), Afrique du Sud (3e et 75e mondial), Cap Vert (4e et 80 mondial), Botswana (5e et 83e rang mondial), Sao-Tomé & Principe (6e et 87e mondial), Namibie (7e et 90e mondial), Ghana (8e et 96e mondial), Maroc (9e et 98e mondial) et Tunisie (10e et 99e mondial).

L’Algérie se classe 11e au niveau africain et 109e rang mondial. Pourtant, le pays a réalisé de bonnes performances en matière de “sécurité et sûreté“ (60e mondial), mais 131e au niveau du critère ’Climat des affaires“, 138e au niveau de celui de “Conditions d’entrepreneuriat“, 139e en ce qui concerne la “Qualité économique“ et 155e pour ce qui est du “Capital social“.

A noter que l’ensemble, le continent africain a enregistré des baisses dans plusieurs critères expliquées entre autres par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne.