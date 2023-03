L’écrivaine française Brigitte Giraud a remporté le Prix Goncourt Choix de la Tunisie dans sa septième édition pour son roman “Vivre Vite” (Editions Flammarion), a informé lundi l’Institut Français de Tunisie (IFT) où la cérémonie du Prix Goncourt Choix de la Tunisie a eu lieu hier dimanche 19 mars 2023.

Ayant répondu à distance aux questions des lycéens, l’auteure de romans et de nouvelles avait décroché en novembre dernier le prix Goncourt 2022 pour ce même récit où elle analyse les circonstances qui ont mené à la mort accidentelle de son mari Claude Giraud le 22 juin 1999 à Lyon.

300 lycéennes et lycéens, venus de toute la Tunisie, ont livré lors de cette cérémonie des prestations orales d’une grande qualité, précise l’IFT.

Le jury de la 7ème édition Prix Goncourt Choix de la Tunisie a été présidé cette année par l’auteur tunisien Saber Mansouri.

Depuis 2015, à l’occasion de la visite inaugurale de Bernard Pivot à l’Institut français de Tunisie, le prix littéraire “Le Choix Goncourt de la Tunisie” est devenu un événement reconnu et incontournable en Tunisie. ?Le Goncourt choix de la Tunisie est ainsi devenu un prix littéraire pérenne, qui encourage la lecture, la circulation de la littérature francophone contemporaine et des auteurs en Tunisie, et au-delà l’esprit de dialogue et le débat public.