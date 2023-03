Cinq marionnettistes sont les lauréats de la 4ème édition des Journées des arts de la marionnette de Carthage (JAMC) organisées du 11 au 18 mars 2023.

Le premier prix, doté d’une valeur de 3 000 dinars, a été attribué, ex aequo, à Najiba Al-Nouri et Saber Sassi.

Le deuxième prix, doté de 2 000 dinars, a été décerné au duo Haithem et Nasi et Ali Nasser.

Alors que l troisième prix, doté de mille (1 000) dinars, est revenu à Norhan Sedki.

Le palmarès de la compétition de manipulation des marionnettes à fil a été dévoilé, dans la soirée de samedi 18 mars 2023 lors de la cérémonie de clôture, organisée à la Cité de la culture à Tunis

“L’Exil “, spectacle de la compagnie Pescatore et une performance du marionnettiste Théodor Borisov étaient au menu de la soirée. Le marionnettiste allemand Thomas Hervord a présenté une performance avec une marionnette en forme de “danseuse flamenco”. Cette marionnette a été offerte à l’Espagne par le Centre national de l’art de la marionnette.

La directrice des JAMC, Monia Mesaadi, a salué la participation de l’Espagne, invitée d’honneur de cette édition 2023 des JAMC dont la tenue coïncide avec la célébration du 30ème anniversaire de création de l’Institut Cervantès de Tunis, ouvert en 1993.

Elle a également rendu hommage à l’acteur Abdelghani Ben Tara, décédé ce vendredi 17 mars 2023. Cet artiste est un ancien dirigeant du Centre national des Arts de la marionnette, de 1996 à 1997.

Les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage ont eu lieu à Tunis et cinq autres régions de la République. Plus de 100 artistes marionnettistes issus de 15 pays ont participé à cette édition placée sous le thème “Marionnette, Art et Vie”.

Des troupes internationales de Marionnettes étaient à l’affiche avec une sélection de 31 spectacles, parmi eux 24 pour enfants et 7 autres pour adultes. La Tunisie et l’Espagne étaient représentées par 5 spectacles chacune.

Les JAMC sont organisées par le Centre National des Arts de la Marionnette et l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA).