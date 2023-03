Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est réuni, jeudi, avec la sous-secrétaire d’Etat américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme, Uzra Zeya.

La responsable américaine a, à cette occasion, présenter le candidat de son pays au poste de directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) lors des élections qui auront lieu à Genève, mi-mai 2023.

La rencontre a aussi été l’occasion d’évoquer les relations de coopération bilatérale entre la Tunisie et les Etats-Unis et de mettre l’accent sur la nécessité de maintenir un dialogue permanent et une concertation constructive entre les deux parties, indique le ministère des Affaires étrangères.

A ce titre, les deux parties ont réaffirmé l’impératif d’identifier “une approche globale et inclusive de la question migratoire centrée sur l’étroite corrélation entre le socio-économique et le sécuritaro-humanitaire”.