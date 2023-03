La sélection tunisienne de para-athlétisme a terminé à la deuxième place du Grand Prix de Marrakech derrière le Maroc, en récoltant 22 médailles (9 or, 9 argent et 4 bronze).

Les médailles d’or tunisiennes ont été remportées par Raouaa Tlili au lancer du disque (36,63 m) et au lancer du poids (10,36 m), Nasser Feydi au lancer de massue (28,30 m) et au lancer de poids (9,56 m), Ahmed Ben Moslah au poids (14,61 m), Maroua Brahmi au lancer de massue (25,75 m), Mohamed Farhat Chida au triple saut (5,89 m), Hamdi Ouerfelli au lancer du disque (47,05 m) et par Rouaa Jebebli au 1500 m (3 min 48 sec 28 cent).

Rappelons que la Tunisie a participé au meeting de Marrakech (9 au 11 mars) avec 17 athlètes.