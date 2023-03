La Cité de la culture à Tunis accueille une exposition intitulée “Iraqis, in the City” (Irakiens, dans la Cité) à laquelle participent 15 artistes irakiens dont 8 artistes plasticiens, 6 céramistes et un sculpteur.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la semaine irakienne des arts plastiques qui se tient du 10 au 15 mars 2023. Elle est organisée par le Musée national d’art moderne et contemporain de Tunis (MACAM Tunis) en partenariat avec le Centre national de céramique d’art (CNCA) Sidi Kacem El Jellizi.

Le vernissage de l’exposition a eu lieu, le samedi 11 mars dans l’après midi, à la galerie Macam (pour la peinture) et à la galerie des céramiques (pour la céramique), à la Cité de la culture. Il a eu lieu en présence de la ministre des Affaires Culturelles qui donnait également le coup d’envoi de la 4ème édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC).

Les artistes participants sont Mourad Brahim, Taha Hanash, Ziad Ghazi, Sabah Ahmed, Watham Mahdi, Saad Al Ani, Qasim Nayef, Haidar Raouf, Mathni Abbas, Sheniar Abdullah, Ali Reda, Mohamed Ghassen, Hassan Ibrahim, Turath Amin et Tahsseen Zidi.

Des ateliers en céramique sont organisés du 9 au 15 mars, au Centre national de la céramique Sidi Kacem Jelizi. Les fresques en céramique réalisées par l’ensemble des artistes seront présentés le mercredi 15 mars, en plus d’une séance débat en présence des artistes.

Au programme de la semaine, des visites culturelles dans à la Médina de Tunis, au Site d’Oudhna, à la banlieue nord de Tunis et à Nabeul.

Durant leur séjour en Tunisie, les artistes irakiens auront l’occasion prendre connaissance de visiter les différentes galeries en plus de l’art de la céramique largement pratiqué au Cap bon.

Notons que les invités irakiens étaient présents au vernissage de l’exposition annuelle de l’Union des Artistes Plasticiens Tunisiens (UAPT) qui a eu lieu vendredi 10 mars au palais Keireddine, à la Medina de Tunis.

La Tunisie célèbre la 12ème édition du mois national des arts plastiques qui se tient du 10 mars au 30 avril 2023 dans plusieurs galeries du Grand Tunis en partenariat entre le ministère des Affaires Culturelles et l’Union des Artistes plasticiens tunisiens (UAPT).

Cet évènement sera suivi des 3e Journées d’Art Contemporain de Carthage (JACC), prévues du 26 au 30 mai 2023, sous le thème “l’art un chemin”. Les JACC sont organisées en partenariat entre le ministère des Affaires Culturelles et le Musée d’art moderne et contemporain de Tunis (MACAM Tunis).