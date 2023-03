L’observation du croissant lunaire de Ramadan aura lieu mardi 21 mars 2023, après le coucher du soleil, dans de nombreux pays arabo-musulmans, à l’instar de la Tunisie, indique, vendredi 10 mars 2023, l’Institut national de la météorologie (INM).

La conjonction entre le soleil et la Lune (la nouvelle lune) aura lieu le soir du 21 mars, quelques minutes avant le coucher du soleil, à 18h23 (heure tunisienne).

En Tunisie, comme pour le reste du monde, le Croissant ne peut pas être vu après le coucher du soleil, le 21 mars, car la lune sera très proche du soleil et de l’horizon, explique l’INM. “Le Croissant lunaire sera visible le mercredi 22 mars, dans la plupart des régions du monde, à partir de huit heures du matin et six minutes (heure tunisienne ), en partant de l’extrême ouest de l’océan Pacifique, puis successivement vers l’ouest. Il sera visible à l’œil nu dans tous les pays du monde arabo-musulman dont la Tunisie”.

L’INM souligne toutefois que l’annonce du début des mois lunaires dont celui du mois saint de Ramadan est du seul ressort de l’Office de l’Iftaa de la République tunisienne.