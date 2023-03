Avec 3,25 millions de billets vendus en moins de trois semaines, la première phase de vente de la billetterie des Jeux de Paris 2024 vient de s’achever.

Le 15 mars, à l’occasion du J-500 avant les Jeux, Paris 2024 ouvre une nouvelle phase d’inscription au tirage au sort pour la vente de billets à l’unité des Jeux Olympiques avec les sessions les plus exceptionnelles, sur la plateforme officielle.

Il faut dire que la première phase de vente par packs est la plus grande vente de billets jamais réalisée en France pour un événement sportif avec, pour la première fois aux Jeux, une vente mondiale et un système de tirage au sort permettant l’attribution de créneaux d’achat.

Pour ce faire, Paris 2024 a proposé la vente des billets par packs afin de valoriser ce qui fait la force des Jeux : la diversité des sports et la découverte de nouvelles disciplines.

Lors de cette première phase de vente, des billets pour tous les sports ont été vendus. Les places pour l’escalade et le BMX freestyle ont été épuisées dès le premier jour et celles pour l’escrime, le judo, le breaking, ou encore le cyclisme sur piste en quelques jours. Parmi les sports les plus achetés, on retrouve le football, l’athlétisme, le rugby à 7, le basketball et le volleyball.

Les fourchettes de prix des billets achetés sont représentatives de la grille tarifaire équilibrée proposée par Paris 2024 avec une part importante de billets accessibles – 4 millions de billets à 50 euros ou moins – et des billets exceptionnels à des tarifs plus élevés permettant d’équilibrer le modèle de la billetterie représentant un tiers des recettes du Comité d’organisation. Pour cette première phase de vente, plus de 400 000 billets à 24 euros ont été vendus, près de 70% des billets vendus étaient inférieurs à 100 euros et 4,5% des billets à 200 euros et plus.

Le 15 mars, à 500 jours des Jeux, s’ouvrira la deuxième phase d’inscription. Au total, près de 10 millions de billets sont mis en vente dont 80% de manière directe pour le grand public via la plateforme officielle de billetterie. Les 20% restants via le fournisseur officiel “Hospitalités On Location” et, d’autre part, auprès des parties prenantes de Paris 2024 (collectivités hôtes, partenaires mondiaux et nationaux, diffuseurs officiels des Jeux de Paris 2024 et le mouvement sportif en France et à l’international).

La prochaine phase de vente, consacrée aux billets à l’unité pour les Jeux Olympiques, commencera par une phase d’inscription au tirage au sort. Tous ceux qui n’ont pas réussi à acquérir les billets espérés ou ceux qui n’ont pas encore tenté leur chance sont invités à s’inscrire du 15 mars au 20 avril 2023 sur le site tickets.paris2024.org.

La phase de vente débutera le 11 mai durant laquelle seront proposés des billets à l’unité pour tous les sports olympiques, pour les cérémonies d’ouverture et de clôture exceptionnelles, ainsi que les billets pour les phases finales les plus convoitées, qui permettront d’assister aux sacres des plus grandes championnes et des plus grands champions.

A la fin de l’année 2023 et jusqu’en 2024, une vente en temps réel des billets encore disponibles sera proposée au fil de l’eau selon le principe du premier arrivé premier servi.

La billetterie pour les Jeux Paralympiques ouvrira quant à elle à partir de cet automne.