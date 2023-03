Quels sont les marchés européens qui promettent d’enregistrer, cette année 2023, une augmentation de leurs arrivées en Tunisie, et ce à la lumière de leurs performances en 2022, et durant les deux premiers mois, janvier et février, en comparaison à l’année de référence 2019 ?

Sur les 29 marchés européens émetteurs de touristes vers la Tunisie, 13 sont en augmentation en 2023. Il s’agit des Français, Scandinaves, Suisses, Belges, Hollandais, Luxembourgeois, Grecs, Irlandais, Croates, Lituaniens, Slovènes, Hongrois et divers Européens.

Une mention spéciale pour le marché français dont les arrivées (82 811) dépassent celles de 2022 de 64,6% et de 2019 de 10,3%. Viennent ensuite, loin derrière, le marché belge (6 040 entrées +21% par rapport à 2019), suisse (2 478 entrées, +124,3%, +33,1%), scandinave (2 010 entrées, +63,4%, +22,6%) et hollandais (1 681entrées, +159% , +21,4%). Les arrivées des huit autres marchés sont à trois chiffres, moins d’un millier.

Par contre, les arrivées de seize (16) marchés sont en baisse durant les deux premiers mois de cette année. Mais il faut s’attendre à une nette amélioration de leurs entrées pendant les dix mois à venir. Il s’agit des marchés : allemand, anglais, italien, autrichien, espagnol, portugais, maltais, serbe, turc, russe, ukrainien, tchèque, slovaque, bulgare, polonais et roumain.

Une mention spéciale pour les marchés allemand, britannique et italien qui sont de grands marchés et dont les arrivées se comptent par des dizaines de milliers de touristes.

A noter qu’en 2022, les arrivées des 29 marchés européens (à l’exception de l’Ukraine) ont enregistré, en 2022, des augmentations à trois, voire quatre chiffres. Mais, par rapport à 2019, l’année de référence, ils étaient tous en baisse ; à l’exception de quatre « petits » marchés : luxembourgeois, serbe, tchèque, slovaque, et bulgare.

En conclusion, le tourisme tunisien peut compter, en 2023, sur les marchés européens émetteurs de touristes qui sont, avec le marché local, les principaux pourvoyeurs de clients pour l’hôtellerie tunisienne.

En 2023, il peut doubler ses résultats de 2022 qui sont de 1 794 619 entrées européennes, voire dépasser sa performance de 2019 qui est de 2 788 706 arrivées ; pour atteindre les trois millions (3 000 000) de touristes européens.

Afif KCHOUK