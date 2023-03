“Ramadan aux saveurs de mon pays arabe” en Tunisie et à l’étranger

L’association tunisienne pour les technologies éducatives modernes organise la 3e édition du concours arabe destiné aux élèves en Tunisie et à l’étranger intitulé “Ramadan aux saveurs de mon pays arabe”.

“Ce concours qui est organisé par le ministère de l’éducation durant le mois du patrimoine (18 avril-18 mai) a pour objectif de consolider les liens culturels entre les pays arabes,” a indiqué cette association dans un communiqué publié mardi.

“Il permettra de faire connaitre les coutumes et traditions des pays arabes durant le mois de ramadan et d’enraciner les valeurs d’entraide et de citoyenneté auprès des jeunes” a-t-il ajouté.

Les élèves souhaitant participer à ce concours (5-14 ans) doivent envoyer une séquence vidéo d’une durée ne dépassant 5 mn en mentionnant le titre “Ramadan aux saveurs de mon pays arabe”.

Dans cette vidéo, le candidat doit faire une description, en arabe littéraire, d’une journée typique au cours de ce mois saint, en mettant en valeur le patrimoine les costumes traditionnels et traditions culinaires, les sites archéologiques et artisanat de sa ville ou de son gouvernorat.