MTesla, l’entreprise d’Elon Musk, le milliardaire américano-sud-africain, a récemment signé un accord avec trois entreprises minières tanzaniennes qui devraient lui fournir du graphique de haute qualité, minerai essentiel dans la fabrication des batteries (il en faut près de 70 Kg pour une voiture électrique).

La chaîne 1ere.francetvinfo.fr rappelle que les constructeurs automobiles du monde sont à l’affût de ce “nouvel or noir“. Et cela tombe bien pour trois pays africains, en l’occurrence la Tanzanie, le Mozambique et Madagascar qui en regorgeraient.

Toujours selon notre source, «… en Tanzanie, Elon Musk a une idée derrière la tête : en promettant aux Tanzaniens des revenus importants, il espère obtenir bientôt une licence pour une toute autre entreprise qui lui appartient : Starlink, qui fournit de l’internet par satellite ».

Maintenant, que feront les entreprises concurrentes, comme Peugeot et Renault en France, Nissan au Japon, MG, Hyundai, Toyota, etc.