Si l’on en croit les conclusions d’un rapport de l’Institut australien de politique stratégique (ASPI) sur la compétition technologique entre les nations, la domination américaine historique en la matière serait sur le point basculer en faveur de la Chine.

En effet, « le centre de gravité du monde académique, technologique et, par conséquent, scientifique se déplace lentement mais sûrement vers l’Asie », souligne ledit rapport.

Et d’ajouter : « Les démocraties occidentales sont en train de perdre la course technologique mondiale, y compris sur le plan des avancées scientifiques et de la recherche, et leur capacité à retenir les talents. Or tous ces éléments sont essentiels dans le développement et le contrôle des principales technologies mondiales d’aujourd’hui et de demain ».

Le think tank australien indique avoir obtenu ses résultats en “analysant les recherches à fort potentiel de domaines technologiques critiques et émergents, en se concentrant sur des articles publiés dans des revues de premier plan”.

Ainsi, sur 44 secteurs de technologies de pointe analysés, l’Empire du milieu serait en tête de 37 d’entre eux, allant «… des batteries électriques aux communications fondées sur les technologies 5G ou 6G ». Autrement dit, Oncle Sam ne dominerait plus que les secteurs des vaccins, de l’informatique quantique ou encore les systèmes de lancements spatiaux, selon le Guardian.

C’est sans doute pour cela que le président américain, Joe Biden, dans son discours à l’Etat de l’Union, le 7 février 2023, s’est voulu rassurant sur … « la volonté des Etats-Unis de poursuivre leurs efforts dans la compétition qui les oppose à la Chine ». Et de souligner que « nous continueront à investir dans l’innovation américaine et à soutenir celle de leurs alliés, tout en protégeant les technologies avancées [déjà développées] pour qu’elles ne soient pas utilisées contre eux ».

Ce renversement de rapport de forces peut-il profiter aux pays en développement? Rien n’est moins sûr.