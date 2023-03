Le projet d’aménagement du site de Zraoua dans la délégation de la nouvelle Matmata (gouvernorat de Gabès) a atteint un taux d’avancement de 10%.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme de développement intégré, porte notamment sur l’aménagement du site sur une distance de 5 km, moyennant une enveloppe de 3 millions de dinars.

Les travaux, d’une durée d’un an, ont été lancés en décembre 2022.

Selon un responsable du projet, l’objectif est de faciliter l’accès à ce village berbère, lieu mythique de tournage de grands films tels que “Or noir” et “Let it be”, et d’en faire une destination touristique et culturelle.