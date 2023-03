“Le gouvernement assurera l’approvisionnement de la Tunisie en produits pétroliers (gaz de pétrole liquéfié, gasoil et essence sans plomb) dans les meilleures conditions possibles, malgré les difficultés des finances publiques”, a affirmé la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Gongi.

“Il n’y a pas de pénurie de produits pétroliers commercialisés en Tunisie”, en marge de la conférence nationale sur “La stratégie énergétique de la Tunisie à l’horizon 2035” tenue vendredi 3 mars 2023 à Tunis.

Evoquant une éventuelle hausse des prix des carburants, la ministre a expliqué que la loi des finances a déjà prévu de nouvelles augmentations en 2023, mais cette décision sera étudiée d’abord dans le cadre d’un groupe de travail technique et par la suite au niveau du gouvernement. “Nous essayons de tenir compte de la conjoncture et du pouvoir d’achat du citoyen”, a-t-elle dit, faisant remarquer que quelles que soient les augmentations des prix des carburants décidées, des mesures d’accompagnement seront prises tout en prenant en considération tant que possible le pouvoir d’achat du citoyen et en veillant à garantir la disponibilité de ces produits.