Lors de sa participation au 9ème congrès de l’Organisation de la femme arabe, tenu les 27 et 28 février 2023 à Tripoli en Libye, la ministre tunisienne de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a proposé l’élaboration d’un pacte arabe pour lutter contre la violence fondée sur le genre en milieu de travail.

Pour ce faire, elle appelle au renforcement de la sensibilisation pour faire connaître les lois existantes qui protègent la femme de la violence, soulignant la nécessité d’organiser le travail domestique.

Amel Belhaj Moussa a fait savoir que la Tunisie a mis en place une stratégie nationale multidimensionnelle pour lutter contre la violence à l’égard des femmes basée sur la prévention, la protection, la prise en charge des victimes et la poursuite judiciaire des coupables.

Elle rappelle la mise en place d’un numéro vert gratuit pour signaler les abus et les actes de violence et l’augmentation du nombre de centres d’accueil et de prise en charge des femmes victimes de violence et de leurs enfants à une dizaine contre seulement deux centres en 2022 en attendant la création d’un centre dans chaque gouvernorat d’ici 2025.