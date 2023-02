Le ministère des Affaires sociales organise, les 1er et 2 mars 2023, une conférence intitulée “Les enfants autistes : entre protection et intégration” en partenariat avec la direction du développement et des politiques sociales à la Ligue des Etats arabes.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n°955 du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales en date du 23 décembre 2021, vise à promouvoir les programmes destinés aux enfants autistes à travers, notamment, le développement environnemental et communautaire, le renforcement des capacités, la sensibilisation sociale et la création d’institutions spécialisées.

Elle permettra d’échanger sur les expériences entre les pays arabes dans le domaine de la prise en charge des personnes atteintes du spectre de l’autisme (méthodes d’intervention, techniques thérapeutiques, mécanismes d’intégration, sensibilisation de la famille et de la société, cadre législatif…).